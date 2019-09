قال صلاح عبد الكريم الشكري، المستشار القانوني للجيش، إن “رفض الجيش الليبي لدعوة الحوار، التي أطلقها غسان سلامة، أمس، ترجع لعدم مصداقية المبعوث الأممي في نقل الحقائق إلى المجتمع الدولي، حيث لا يريد الاعتراف بوجود عصابات إرهابية”.

وأوضح، في تصريحات له، أن “سلامة لم يتحدث عن الجرائم الإرهابية في مدينة مرزق، ولم يشر إلى المذابح التي وقعت ضد الجرحى في غريان ولا براق الشاطئ، ولا غيرها من الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها جماعة الإخوان في ليبيا منذ عام 2011، وحتى الآن”.

وأكمل ، أن “الجيش يرفض التدخل الخارجي في ليبيا، وأن احترام ليبيا لمنظمة الأمم المتحدة لا يتعارض مع تحول مبعوثي الأمين العام غوتيرش إلى ممثلين لقوى متنفذة مثل بريطانيا وإيطاليا وقطر وتركيا؛ لفرض أجنداتهم الخاصة على الشعب الليبي.”

و شدد صلاح الدين عبد الكريم الشكري، على أن ما يحدث من قبل تركيا ليس تدخًلا بل عدوانًا على السيادة الليبية، معتبرًا أن ما تقوم به قطر وتركيا في ليبيا يعد جرائم حرب من منظور القانون الدولي، حيث يتم نقل الإرهابيين من العراق وسوريا عبر مطارات تركيا إلى مصراته .

The post المستشار القانوني للجيش: نرفض دعوات “سلامة” للحوار لعدم مصداقيته appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية