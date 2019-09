أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، أن الملاحة الجوية معلقة لحين إشعار آخر دون تحديد موعد .

وأوضحت الإدارة، أن ” هذا القرار صادر من رئيس مصلحة الطيران المدني ولن تعود الملاحة إلا بكتاب مشابه من الجهة المخولة لذلك وبعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة “.

