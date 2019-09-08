رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة يستقبل وفدًا من أعيان ومشايخ وحكماء حي المختار “الوحيشي”

بنغازي 08 سبتمبر 2019 (وال)- استقبل رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ببنغازي فرج اقعيم العبدلي الأحد، وفد من أعيان ومشايخ وحكماء حي المختار “الوحيشي”، والمجلس التسييري للمنطقة.

وأكد الوفد والمجلس التسييري للمنطقة حي المختار خلال لقائهم رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، نفيهم القاطع للشائعات والترحيب بعمل أفراد الجهاز وتأدية عملهم في إزالة الأكشاك والبناء العشوائي داخل المنطقة على أكمل وجه.

وشدد الوفد والمجلس التسييري على ضرورة الإسراع في تنفيذ تعليمات الجهاز، ومخالفة كل من يقع ضمن نطاق العشوائيات، وتقديمه للعدالة في حال اعتراض عمل أفراد الجهاز وجميع الوحدات العسكرية.

هذا وجاءت زيارة الوفد والمجلس التسييري لرئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، عقب إطلاق الجهاز حملة إزالة العشوائيات التي كلف بها الجهاز من قبل سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر.

ونوه رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ببنغازي فرج اقعيم العبدلي لجهود وتقدير أهالي منطقة حي المختار “الوحيشي”، وتعاونهم وحرصهم على تطبيق القانون، والنهوض بالمدينة وبسط الأمن والأمان بداخلها. (وال- بنغازي) م ك/ ر ت

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