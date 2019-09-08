الثني يزور أجدابيا ويشهد تخريج دفعة لمنتسبي الدعم المركزي

شهد رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني، حفل تخريج الدفعة الأولى لمنتسبي الإدارة العامة للدعم المركزي ومديرية الهلال النفطي بمدينة اجدابيا، والبالغ عددهم سبعمئة خريج.

حفل تخريج الدفعة التي أطلق عليها اسم “شهداء الكرامة”، حضره كل من وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، ووزير الثقافة جمعة الفاخري، إلى جانب عدد من أعيان وحكماء مدينة إجدابيا وشخصيات مدنية وعسكرية وأهالي الخريجين.

وعلى هامش الحفل، قام الثني رفقة رئيس المجلس التسييري بإجدابيا امبارك المنفي، بجولة على مشاريع الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمدينة.

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