إدارة الصيدلة تحذر من “دواء مغشوش”

حذرت إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق من استخدام منتج دوائي مغشوش ورد بشأنه تنبيه من قسم مراقبة الأدوية المغشوشة والمزورة بمنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الإدارة في تعميم نقلته الوزارة الأحد، أن الدواء المغشوش اسمه (Augmentin –Amoxicillin trihydrate +potassium clavulanate) ، ويحمل التشغيلة رقم (786627).

وأشارت الإدارة فإنه جرى الإبلاغ عن الدواء المغشوش عن طريق إدارة الدواء في كينيا وأوغندا وأثبتت التحاليل المخبرية بحسب تنبيه منظمة الصحة العالمية عدم وجود مادة فعالة بالمنتج، كما أكدت شركة smithKline Beecham Limited أنها لم تصنع التشغيلة الوارد بشأنها التحذير بالرغم من طباعة اسم الشركة على العلبة الخاصة بالمنتج.

وطالبت إدارة الصيدلة والمعدات في التعميم الموجه إلى رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ومدير إدارة الرقابة الدوائية، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومديري المستشفيات العامة والقروية والمراكز التخصصية، باتخاذ التدابير اللازمة وعدم استخدام المنتج الدوائي إن وجد، وإبلاغها بالخصوص حرصا على سلامة المرضى وتعزيزا لنظام اليقظة الدوائية ومراقبة الأدوية ما بعد التسويق.

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