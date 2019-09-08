انطلاق حملة الكشف والتطعيمات الخاصة بتلاميذ العام الدراسي الجديد بجالو

شرعت المراكز الصحية والوحدات التابعة لإدارة الخدمات الصحية جالو، وتحت إشراف مكتب الرعاية الصحية الأولية بالإدارة، في إجراء الكشف الطبي والتطعيمات الخاصة بتلاميذ الصف الأول للعام الدراسي الجديد.

وتضمنت الكشوفات قياس الطول والوزن، وفحص النظر وصحة الفم والأسنان، والكشف العام للتلاميذ الجدد بالمدارس من مواليد ألفين وثلاثة عشر، حيث شهدت مراكز الفحص والتطعيم في أول أيام الحملة إقبالا كبيرا من أولياء أمور التلاميذ، وسط تجهيزات واستعدادات كاملة من قبل إدارة الخدمات الصحية بجالو والمرافق التابعة لها، لإجراء الكشوفات والفحوصات المطلوبة على أكمل وجه.

وأوضحت إدارة الرعاية الصحية الأولية، أن العدد المستهدف لهذا العام بلغ أكثر من ثمانمئة تلميذ، حسب إحصاءات مكتب السجل المدني بالمدينة.

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