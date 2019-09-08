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انطلاق حملة الكشف والتطعيمات الخاصة بتلاميذ العام الدراسي الجديد بجالو

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

شرعت المراكز الصحية والوحدات التابعة لإدارة الخدمات الصحية جالو، وتحت إشراف مكتب الرعاية الصحية الأولية بالإدارة، في إجراء الكشف الطبي والتطعيمات الخاصة بتلاميذ الصف الأول للعام الدراسي الجديد.

وتضمنت الكشوفات قياس الطول والوزن، وفحص النظر وصحة الفم والأسنان، والكشف العام للتلاميذ الجدد بالمدارس من مواليد ألفين وثلاثة عشر، حيث شهدت مراكز الفحص والتطعيم في أول أيام الحملة إقبالا كبيرا من أولياء أمور التلاميذ، وسط تجهيزات واستعدادات كاملة من قبل إدارة الخدمات الصحية بجالو والمرافق التابعة لها، لإجراء الكشوفات والفحوصات المطلوبة على أكمل وجه.

وأوضحت إدارة الرعاية الصحية الأولية، أن العدد المستهدف لهذا العام بلغ أكثر من ثمانمئة تلميذ، حسب إحصاءات مكتب السجل المدني بالمدينة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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تعليقات

  • إدارة ومكتب جديدة يضاف للحكومة بأمانة التعليم العام ـ ـإدارة البحث العلمي والشرطة التفتيش التعليمي للشئون الليبية الاجتماعية .
    1- يمنع تطعيم او منح أي ادوية أو أطعمة للتلاميذ او الطلبة دون إستشارة أولياء الأمور برسالة نصية من الادارة المؤسسة أو المدرسة ـ وأي خلل صحي يتعرض أليه الطالب في البيت سيعرض الادارة للتحقيق الجنائي والتعويض المادي لولي أمر االطالب. وغيرها من القوانين التي سترسل للأدارات بالمؤسسات التعليمية بكافة البلديات.وفق القانون الليبي.

    رد

  • إدارة ومكتب جديدة يضاف للحكومة بأمانة التعليم العام ـ ـإدارة البحث العلمي والشرطة التفتيش التعليمي للشئون الليبية الاجتماعية .
    1- يمنع تطعيم او منح أي ادوية أو أطعمة للتلاميذ او الطلبة دون إستشارة أولياء الأمور برسالة نصية من الادارة المؤسسة أو المدرسة ـ وأي خلل صحي يتعرض أليه الطالب في البيت سيعرض الادارة للتحقيق الجنائي والتعويض المادي لولي أمر االطالب. وغيرها من القوانين التي سترسل للأدارات بالمؤسسات التعليمية بكافة البلديات.وفق القانون الليبي.

    الوقاية خير من العلاج.

    رد