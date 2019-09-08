تخريب موقع شركة ليبيا للاتصالات وتوقف خدمة ليبيا ماكس في ورشفانة 

أعلنت شركة ليبيا للاتصالات، عن تعرض أحد المواقع التابعة للشركة بمنطقة الحشان في ورشفانة لعمليات تخريب، طالت جميع كوابل الكهرباء والبطاريات، ومعدات ليبيا ماكس، ونتج عنها توقف خدمة ليبيا ماكس نهائيا بالمنطقة.

وأضافت الشركة أن الموقع الذي تعرض للتخريب يعد مركزيا، ويعمل على تغذية عشر محطات مسؤولة عن خدمة الجيل الرابع، وعشر محطات أخرى مسؤولة عن خدمة ليبيا ماكس؛ مشيرة إلى أن توقف الخدمة قد يطول إلى حين تقديم ضمانات من قبل الجهات المعنية بتأمين المناطق المتضررة وعدم تكرار هذا التخريب، الذي قالت إنه يحصل للمرة الرابعة على التوالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا