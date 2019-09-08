الطب الميداني بطرابلس: نلتزم الحياد في تقديم الخدمات لجميع الأطراف

أعرب مركز الطب الميداني والدعم بالعاصمة طرابلس، عن إدانته الشديدة للضربة الجوية التي استهدفت سيارة إسعاف في منطقة عين زارة، ما أسفر عن إصابة 3 من المركز وهم مسعفين وسائق إسعاف ليلة أمس السبت.

وقال الناطق الرسمي لمركز الطب الميداني والدعم مالك مرسيط، في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، إن هذا الانتهاك الصارخ للقواعد الأساسية للحرب – والذي يعد انتهاكًا مروعًا لا يطاق للقانون الإنساني الدولي-يمكن أن يعرض عمليات المستشفيات الميدانية وفرق الإسعاف للخطر، ويردع العاملين الصحيين المتفانين عن أداء واجباتهم المنقذة للحياة”، منوها على أن مركز الطب الميداني والدعم يلتزم الحياد في تقديم خدماته الإنسانية من إسعاف وإنقاذ لجميع الأطراف.

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