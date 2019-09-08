المعداني يبحث سرعة تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر في سرت

بحث عميد بلدية سرت، مختار المعداني، مع وكيل وزارة التخطيط محمد الزبداني سرعة تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بالبلدية، وعلى رأسها مشروع تحلية مياه البحر، والذي تمت إحالته من هيئة الموارد المائية وإعطاء الإذن للهيئةً بتجهيز كراسات المواصفات الفنية الخاصة بالمشروع.

ووفق بيان لبلدية سرت، ناقش المعداني مع الزبداني، بعض المشاريع المهمة، ومنها مشروع إضافة 200 سرير لمستشفي ابن سيناء التعليمي.

في سياق متصل اجتمع المعداني مع محمود عجاج رئيس مجلس إدارة جهاز الاسكان والمرافق، وناقش الطرفان بعض المشاريع المتعاقد بها جهاز الاسكان في بلدية سرت، ومنها مشروع محطه المعالجة في منطقة أبوهادي.

وأوضح محمود أنه تم رصد قيمه المشروع وسيتم البدء فيه قريبا جدا، كما تم بحث تسريع العمل لفحص ومراجعة تنفيذ قرار حصر المساكن بتعويضات 2016 لرفع المعاناة عن سكان مدينة سرت.

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