“مطار مصراتة”: نحتاج إلى تسيل مبلغ مالي بعد توقف العمل في “معيتيقة”

أكد مدير مطار مصراتة الدولي عادل قزيط ، أن ” المطار أصبح يستقبل يومياً 7 آلاف مسافر بعد تعليق الملاحة في مطار معيتيقة الدولي”.

وأضاف قزيط، في تصريحات تليفزيونية، أن “الموظفين العاملين بشركات النقل الجوي عددهم قليل جداً لا يكفي لتقديم خدمات جيدة للمسافرين”.

وأكمل قزيط، أن “المطار بحاجة إلى تسييل مبلغ مالي لتيسير العمل، وتوفير لوازم لتشغيل المطار بالإضافة إلى قطع غيار لسيارات المناولة وغيرها من الآليات وقطع غيار لإنارة المهبط وتوفير احتياجات مرافق المطار وتوفير شبكة اتصالات لاسلكية لربط الأجهزة الفنية داخل المطار”.

