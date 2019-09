وزيرة الشئون الاجتماعية بـ “الوفاق”: أعداد النازحين سترتفع الأيام المقبلة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق فاضي منصور الشافعي،أن آخر الإحصائيات بشأن أعداد النازحين من مناطق الاشتباكات التي وثقت حتى يوم 6 سبتمبر تؤكد نزوح 1380عائلة في 47 مركز إيواء، فيما أغلقت بعض المراكز ونقل من كان فيها إلى مراكز أخرى.

وتابعت أن عمليات النزوح شملت مدينة مرزق بالجنوب الليبي، حيث نزحت 3315عائلة خلال الأيام الماضية، وصل بعضهم إلى العاصمة طرابلس.

وبشأن احتمالات ارتفاع أعداد النازحين، أوضحت الوزيرة “هناك احتمالات بارتفاع أعداد النازحين باعتبار الحرب ما زالت قائمة على مدينة طرابلس، ومن المتوقع أن تكون هناك عمليات نزوح من منطقة غريان وترهونة وبعض المناطق الأخرى في ظل العدوان المستمر على طرابلس”.

