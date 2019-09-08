دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يحضران حفل تخريج منتسبي الإدارة العامة للدعم المركزي ومديرية الأمن الهلال النفطي

أجدابيا 08 سبتمبر 2019 (وال)- شهد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأحد، حفل تخريج الدفعة الأولى لشهداء طوفان الكرامة لمنتسبي الإدارة العامة للأمن المركزي أجدابيا، ومنتسبي مديرية أمن الهلال النفطي.

هذا وقد شهدت مراسم حفل التخريج ببلدية أجدابيا، حضور معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب ومسؤولي وأعيان المنطقة.

وحضر مراسم الاحتفال السادة أعضاء مجلس النواب إدريس عبد الله المغربي، وبدر النحيب، ورئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة الأستاذ جمعة الفاخري، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، وآمر المنطقة العسكرية الشرقية اللواء موسى المعداني، وعميد بلدية أجدابيا أمبارك المنفي، والناطق باسم الحكومة الليبية المؤقتة السيد حاتم العريبي.

كما حضر الاحتفال مدير أمن أجدابيا عميد الصادق اللواطي، ومدير أمن الهلال النفطي عقيد إيهاب الكزة، ومدير أمن جالو مقدم خالد العبار، ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي بوزارة الداخلية عقيد صلاح الخفيفي، ومدير الإدارة العامة للتدريب عقيد خميس الوزان، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي عقيد صلاح هويدي، ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة عقيد الشريف قويدر، ومدير مكتب المعلومات بالوزارة مقدم إبراهيم الرمالي.

وشهدت مراسم الاحتفال للدفعة الأولى التي أطلق عليها اسم “شهداء طوفان الكرامة”، عرض كراديس للخريجين الذين بلغ عددهم “600” عضو بهيأة الشرطة لصالح فرع الإدارة العامة للأمن المركزي أجدابيا، ومديرية أمن الهلال النفطي.

وأكد معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف – في كلمته – أن المؤسسات تُبنى بالتدريب والتأهيل والتأسيس، بعيدًا عن الفكر المليشياوي، مشددًا في الوقت ذاته على إن وزارة الداخلية تعمل بفكر مؤسسي، مُعلنًا ترقية الأوائل العشرة في الدورة للرتب التي تلي رتبهم.

ونوه معالي الوزير الداخلية لجهود دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، لدعمه وزارة الداخلية، مُثمنًا جهود مديريات الأمن والإدارات العامة بالوزارة، في تأمين البلاد والمواطنين.

من جهته، قال عميد بلدية أجدابيا – في كلمته – إن تخريج الدفعة الأولى هي خدمة للمصلحة العامة، من خلال تأمين المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة.

وبدوره، دعا عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة إدريس عبد الله المغربي الخريجين لمُراعاة ضميرهم في أداء واجباتهم المنوطة بهم، مقدمًا شكره لدولة رئيس مجلس الوزراء، وكافة الوزراء لما قدموه لمدينة أجدابيا.

وتخلل حفل التخرج عروض عسكرية قتالية، وفنون الدفاع عن النفس، كما تخللت مرور كراديس العرض من أمام المنصة، بما يظهر التدريب القوي الذي تحصل عليه الخريجين. (وال – بنغازي) س م/ ر ت

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