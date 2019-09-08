المسماري: صدينا هجوما مدعوما بطائرات تركية مسيرة

قال الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أن وحدات الجيش المتمركزة في جنوب طرابلس تصدت لهجوم شنته قوات حكومة الوفاق بدعم من طائرات تركية مسيرة.

وأكد المسماري في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، الأحد، أن 30 مقاتلا من قوات الوفاق قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين خلال التصدي للهجوم.

وكان المسماري أشار في مؤتمر صحفي عقده السبت، في أبو ظبي، أن الجيش كبّد القوات التابعة لحكومة الوفاق خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وبيّن أن الجيش صد هجوما لقوات الوفاق على تمركزات في جنوب طرابلس.

بدوره قال المستشار القانوني للجيش الوطني صلاح الشكري، إن الجيش أعلن رفضه للانخراط بالحوار الذي دعا إليه المبعوث الأممي غسان سلامة، لعدم مصداقية المبعوث في نقل صورة الأوضاع في ليبيا للمجتمع الدولي، ولأنه لا يعترف بوجود “إرهابيين” مع الوفاق.

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