اخبار ليبيا الان

المسماري: صدينا هجوما مدعوما بطائرات تركية مسيرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أن وحدات الجيش المتمركزة في جنوب طرابلس تصدت لهجوم شنته قوات حكومة الوفاق بدعم من طائرات تركية مسيرة.

وأكد المسماري في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، الأحد، أن 30 مقاتلا من قوات الوفاق قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين خلال التصدي للهجوم.

وكان المسماري أشار في مؤتمر صحفي عقده السبت، في أبو ظبي، أن الجيش كبّد القوات التابعة لحكومة الوفاق خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وبيّن أن الجيش صد هجوما لقوات الوفاق على تمركزات في جنوب طرابلس.

بدوره قال المستشار القانوني للجيش الوطني صلاح الشكري، إن الجيش أعلن رفضه للانخراط بالحوار الذي دعا إليه المبعوث الأممي غسان سلامة، لعدم مصداقية المبعوث في نقل صورة الأوضاع في ليبيا للمجتمع الدولي، ولأنه لا يعترف بوجود “إرهابيين” مع الوفاق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك