درنة.. “القانون والعرف” يجتمعان لبحث القضايا العالقة

في سابقة تاريخية بمدينة درنة، اجتمع مجلس الحكماء والأعيان مع أولياء الدم في المدينة لبحث القضايا العالقة، وما تحمله المصالحة الوطنية من أهمية للكثير من المجتمعات والدول التي تمر بمرحلة من الصراعات والأزمات الاجتماعية والسياسية والحال ينطبق على ليبيا .

وقال عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي خلال الاجتماع، إنه يعتزم إصدار قرار يقضي بتشكيل لجنه برئاسة المستشار يوسف المرتضي، وعضوية كل من رئيس محكمة القبة الابتدائية المستشار أحمد الحرش، ورئيس محكمة درنة الابتدائية المستشار سليمان التركاوي، والمحامي ناصر بدر.

وأضاف أن هذه اللجنة ستساند أهل العرف لتهذيب بعض القواعد العرفية والعمل بمبدأ شخصية العقوبة استنادا على القواعد الشرعية المقررة في الدين الاسلامي الحديث.

ويشكل هذا العمل سابقة تاريخية انفردت بها مدينة درنة بحيث يعمل رجال القانون والعرف معا لتناول استحقاقات أولياء الدم.

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