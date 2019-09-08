عودة الكهرباء لمنطقة حي أم الصفصاف في البيضاء بعد ليلة مظلمة

أعلن الناطق باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة بالحكومة الموقتة ربيع خليفة، انتهاء أعمال صيانة الخط المغذي لمحطة كهرباء حي أم الصفصاف في البيضاء، وعودة التيار بشكل كامل للمنطقة بعد انقطاعها أمس.

وذكر خليفة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، أن التيار الكهربائي انقطع أمس السبت بشكل كلي عن الحي مما أدى إلى حالة ظلام تام، موضحا أن فنيين ومهندسين مكاتب الصيانة بشركة الكهرباء اكتشفوا أن سبب انقطاع ناجم عن قطع في أحد الكوابل المهمة الذي يٌغذي محطة الحي، وكان هذا العطل بسبب قيام إحدى الآليات بالحفر في قطعة أرض داخل الحي.

وأضاف أنه جرى الكشف عن العطل في وقت متأخر من ليل السبت، مما كان من الصعب العمل عليه من قبل رجال الشركة العامة للكهرباء، ومنذ ساعات الصباح الأولى من اليوم، ورجال صيانة بالشركة وتحديدًا مكتب الصيانة في البيضاء وتم الانتهاء من إصلاح العطل وإرجاع التيار الكهربائي إلى المنطقة بالكامل.

وطالب خليفة المواطنين «بضرورة التعاون مع الشركة العامة للكهرباء، للاستشارة والتأكيد على أي المكان قبل البدء في أي أعمال حفر أو صيانة، من أجل سلامتهم، وحتى لا تحدث مثل هذه الأعطال التي تتسبب في مشاكل كبيرة في الشبكة الكهربائية والهيأة والشركة في غنى عنها».

وأوضح خليفة أن آلية التعاون بين المواطنين والشركة، تتمثل في الذهاب لأقرب مكتب تابع لشركة العامة للكهرباء، والإبلاغ عن أي قيام بأعمال حفر.

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