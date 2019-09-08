ملف التعويضات‎ ومشروع بوهادي على طاولة اجتماعات بلدي سرت

التقى رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، اليوم الأحد، مع عميد بلدية سرت مختار المعداني، بحضور عضو المجلس البلدي سرت صالح على عيادة.

وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي سرت محمد الأميل، إن اللقاء تم خلاله مناقشة عدد من المشاريع المتعاقد بها جهاز الإسكان في بلدية سرت، ومنها مشروع محطة المعالجة في منطقه بوهادي، حيث أوضح عجاج أنه تم رصد قيمه المشروع وسيتم البدء به قريبا.

كما تم خلال اللقاء، الاتفاق على تسريع العمل لفحص ومراجعه تنفيذ قرار حصر المساكن بتعويضات 2016 لرفع المعاناة عن سكان مدينة سرت.

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