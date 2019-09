المتوسط:

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق فاضي منصور الشافعي اليوم الاحد عزالدين محمد احمد مطر عضو المجلس البلدي وادي عتبه و حمزه المهدي حسن الطاهر رئيس فرع الشؤون الاجتماعية وادي عتبه المكلف .

و ناقش الحضور أحوال الاسر النازحة ببلدية وادي عتبه وتوفير بعض الاحتياجات العاجلة ودور فرع الشؤون الاجتماعية في حصر ومساعدة الاسر النازحة وتقديم تقارير دورية حول اعداد واحوال واحتياجات الاسر النازحة داخل البلدية.

The post وزيرة الشؤون الاجتماعية بـ”الوفاق” تبحث أحوال النازحين ببلدية وادي عتبه appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية