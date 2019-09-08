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وزيرة الشؤون الاجتماعية بـ”الوفاق” تبحث أحوال النازحين ببلدية وادي عتبه

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

التقت  وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق فاضي منصور الشافعي اليوم الاحد عزالدين محمد احمد مطر عضو المجلس البلدي وادي عتبه و حمزه المهدي حسن الطاهر رئيس فرع الشؤون الاجتماعية وادي عتبه المكلف .

و ناقش الحضور أحوال الاسر النازحة ببلدية وادي عتبه وتوفير بعض الاحتياجات العاجلة ودور فرع الشؤون الاجتماعية في حصر ومساعدة الاسر النازحة وتقديم تقارير دورية حول اعداد واحوال واحتياجات الاسر النازحة داخل البلدية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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