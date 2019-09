محلل سياسي: دعم “الوفاق” للجماعات المسلحة عائق أمام التسوية السياسية

المتوسط:

أكد المحلل السياسي عبد العزيز إغنية ، أن ” قوات الجيش تواصل الحرب ضد المجموعات المسلحة، وأن وقوف حكومة الوفاق وراء بعض هذه الجماعات، يجعل من التسوية السياسية في الظروف الحالية أمرا غير ممكن”.

وأوضح إغنية، في تصريحات له ، أن “العملية السياسية لا تتوافق مع وجود قوى أمر واقع على الأرض لا تحترم السيادة والقانون في البلاد، وأنها يمكن أن تبدا بعد تحرير كافة الأراضي الليبية من الجماعات الخارجة عن القانون”.

