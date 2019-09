“الوطنية للنفط” وشركة زلاف تناقشان خطط تطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة

اجتمع رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مع رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لشركة دوقليار اند ماكنوتان، جون ولاس، في مدينة تونس، وذلك بحضور ابولقاسم شنقير، عضو مجلس إدارة المؤسسة للاستكشاف والانتاج، والدكتور خليفة رجب عبد الصادق، رئيس لجنة الادارة بشركة زلاف ليبيا للنفط والغاز.

وناقش رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لشركة دوقليار اند ماكنوتان أوجه التعاون المشترك بين الشركة والمؤسسة وشركة زلاف، وذلك لإعداد الدراسات الفنية ووضع خطط لتطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة.

وأبدى الجانبان رغبتهما في توطيد هذه العلاقات بالشروع في تنفيذ الدراسات المكمنية ودراسات تطوير الحقول وتقييم الاحتياطي وإعداد خطط لتطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة، التي تسعى المؤسسة إلى وضعها على الانتاج في اقرب وقت، وذلك بهدف زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز، بما يضمن تأمين احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية.

كما تطرق النقاش إلى دراسة مستفيضة لمصادر النفط والغاز، وتطبيق أحدث تقنيات الاسترداد الاضافي في أحواض سرت وغدامس ومرزق.

