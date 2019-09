المتوسط:

أكد المتحدث باسم أحمد المسماري، أنه ” من الخطأ وقف معركة طرابلس قبل انتهائها خاصة أنها وصلت إلى مرحلة حاسمة”.

وأوضح المسماري، في تصريحات تليفزيونية له ، أن ” الاشتباكات في طرابلس تجري على 7 محاور، ونشن ” حرب استنزاف” لقوات حكومة الوفاق في طرابلس”.

