وسط صمت القناة.. نشطاء يطالبون بالإفراج الفوري عن مصور قناة ليبيا الأحرار بطرابلس

أخبار ليبيا24-خاص

عجَّ حساب المصور بقناة ليبيا لكل الأحرار “الصديق الدوكالي” على موقع “فيسبوك” بالدعوة إلى إطلاق سراحه بعد انتشار أنباء تفيد باعتقاله من داخل مقر القناة الواقع بمنطقة النوفليين وسط العاصمة طرابلس.

وفيما لم يصدر أي تعليق من قبل قناة ليبيا لكل الأحرار التي تبث من تركيا على نبأ اعتقال مصورها طالب مقربون وصحفيون وزملاء “الصديق الدوكالي” حكومة الوفاق ووزارة الداخلية بالكشف عن مصير “الدوكالي” والإفراج الفوري عنه.

وقالت مصادر مقربة، “إن الدوكالي قبض عليه من قبل قوة الردع الخاصة التي يترأسها عبدالرؤوف كاره”.

وأرجعت مصادر، أسباب اعتقال الدوكالي على خلفية مشادة كلامية مع أفراد الحرس الرئاسي طرابلس القائمين على حماية منزل فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي بمنطقة النوفلين.

وأكدت أن الاعتقال جرى منذ أكثر من 10 أيام، وهو لا يزال محتجزا في مكان غير معلوم.

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