الزنتان تحتفل باليوم العالمي للشباب

احتفلت الفعاليات الشبابية في مدينة الزنتان باليوم العالمي للشباب برعاية وتنشيط من منظمة إحسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للشباب.

وشهدت ساحة شلوف بالمدينة لقاء لأهل الفروسية والشعر الشعبي ولفيف من الشباب المهتمين وأهل المدينة ليحتفوا باليوم العالمي للشباب تحت شعار “شعوب متمكنة أمم صامدة”.

وقدمت مجموعة من الفرسان الشعبيين من فئه الشباب عروض الفروسية الشعبية واستمرت حتى ساعات الليل الأولى.

وتخلل عروض الفروسية القصائد شعبية والمهاجاة بفنونها المتنوعة، واختتم في نفس اليوم بأمسية شعرية ليلية شارك أحياها عدد من كبار شعراء الزنتان وحضرها لفيف من المهتمين بالشعر الشعبي.

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