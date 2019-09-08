بنغازي.. تزويد 58 منزلا بمنطقة المحيشي بالمياه

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري تعليماته للبدء في تنفيذ خط مياه الشرب لـ58 منزلا بمنطقة المحيشي في المدينة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده بوجواري الأحد، بمقر ديوان البلدية، مع عدد من أهالي مجلس حي صلاح الدين بمنطقة المحيشي، بحضور مدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة، ورئيس المجلس المحلي حسين الفاضلي.

ووفق بيان للبلدية فقد استعراض اللقاء أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه سكان المنطقة ومن أهمها عدم وصول مياه الشرب لـ58 منزلاً، حيث أصدر بوجواري تعليماته الفورية للشركة المعنية للبدء في تنفيذ خط مياه الشرب للمنازل المعنية.

كما تم استعراض المشاريع الجاري العمل عليها في منطقة المحيشي المتمثلة في مشروع المرافق المتكاملة وربط منطقة السلاوي بخط مياه النهر الصناعي وأعمال الرصف لعدد من الشوارع.

وقالت البلدية إنها ستشرع في تركيب إنارة الأعمدة بالطاقة الشمسية وأنها في انتظار توريد الأجهزة والأعمدة خلال الفترة القريبة القادمة، إضافة إلى تفعيل مشروع صيانة عيادة المختار.

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