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“داخلية الوفاق” تحذر السائقين من من الانزلاقات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق السائقين من انزلاق المركبات خاصة أثناء تقلبات الطقس وسقوط زخات خفيفة من الأمطار على الشوارع.

وقالت الداخلية بصفحتها في “فيسبوك” إن الزخات الخفيفة تختلط مع المخلفات العالقة على الشوارع مثل الزيوت وتؤدي إلى انزلاق المركبة الآلية بحيث لا يستطيع السائق التحكم بها.

ودعت السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هذه الأجواء، وتجنب القيادة بسرعة عالية لتجنب أي مفاجآت على الطريق، مع أهمية الابتعاد عن كل ما يشغل السائق ويقلل تركيزه مثل الهاتف.

كما دعت “داخلية الوفاق” السائقين إلى الالتزام بترك مسافة أمان خلال أوقات تقلبات الطقس، من أجل تعزيز السلامة المرورية وتجنب الكثير من الحوادث.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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