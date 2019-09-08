تخريج دفعة منتسبين للأمن المركزي باجدابيا

أقيمت في بلدية اجدابيا الأحد مراسم حفل تخريج الدفعة الأولى لمنتسبي فرع الإدارة العامة للأمن المركزي – اجدابيا، ومنتسبي مديرية أمن الهلال النفطي.

وحضر المراسم رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، ووزير الداخلية إبراهيم بوشناف، وعدد من أعضاء مجلس النواب ومسؤولي وأعيان المنطقة.

ووفق بيان لـ”داخلية الوفاق”، فقد شهدت مراسم الاحتفال للدفعة التي أطلق عليها اسم “شهداء طوفان الكرامة” عرضا لكراديس الخريجين الذين بلغ عددهم نحو 650 عضوا بهيئة الشرطة.

وقال مدير الإدارة العامة للتدريب العقيد خميس الوزان إن الدفعة ضمت 410 أفراد لصالح الإدارة العامة للدعم المركزي فرع اجدابيا، و240 فردا لصالح مديرية أمن الهلال النفطي.

من جهته أكد بوشناف في كلمة أن المؤسسات تبنى بالتدريب والتأهيل والتأسيس بعيدا عن فكر الجماعات المسلحة، مشددا على أن وزارة الداخلية تعمل بفكر مؤسسي، معلنا ترقية الأوائل العشرة في الدورة للرتب التي تلي رتبهم.

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