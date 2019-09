المتوسط:

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، ” هناك قصف عشوائي من مليشيات مصراته على محور عبانات عبورة”.

وأضاف المركز، في بيان له اليوم الأحد، أن ” القصف نتج عنه سقوط شظايا على منازل المواطنين بمنطقة الشريدات في ترهونة”.

