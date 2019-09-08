الثني وبوشناف يشهدان حفل تخريج لأعضاء هيئة الشرطة‎

أقيم اليوم الأحد، ببلدية أجدابيا، حفل تخريج الدفعة الأولى لمنتسبي فرع الإدارة العامة للأمن المركزي – أجدابيا، ومنتسبي مديرية أمن الهلال النفطي، والتي أطلق عليها اسم “شهداء طوفان الكرامة”، بحضور رئيس وزراء الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، ووزير الداخلية، إبراهيم بوشناف..



شهدت مراسم الاحتفال عروض عسكرية قتالية، وفنون الدفاع عن النفس، كما تخللته مرور كراديس العرض من أمام المنصة بما يظهر التدريب القوي الذي تحصل عليه هؤلاء الخريجين، الذين بلغ عددهم نحو 600 عضو بهيئة الشرطة لصالح فرع الإدارة العامة للأمن المركزي – أجدابيا، ومديرية أمن الهلال النفطي.



حضر مراسم الاحتفال عضوا مجلس النواب، إدريس المغربي، وبدر النحيب، ورئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة جمعة الفاخري، ورئيس جهاز الأمن الداخلي خليفة حسني، وآمر المنطقة العسكرية الشرقية، موسى المعداني، وعميد بلدية أجدابيا، امبارك المنفي، والناطق باسم الحكومة المؤقتة، حاتم العريبي.



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