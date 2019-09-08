«الطب الميداني» يدين قصف سيارة إسعاف في منطقة زارة: «انتهاك للقانون الدولي»

أدان مركز الطب الميداني والدعم، القصف الذي استهدف سيارة إسعاف في منطقة عين زارة مما أسفر عن إصابة مسعفين اثنين وسائق إسعاف ليلة السبت.

وذكر المركز في بيان مساء الأحد، أن «السيارة كانت تحمل شعارات مرئية وواضحة مما يعد انتهاكًا مروعًا للقانون الإنساني الدولي»، مضيفا أن «هذا الانتهاك الصارخ للقواعد الأساسية للحرب يمكن أن يعرض عمليات المستشفيات الميدانية وفرق الإسعاف للخطر».

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وأكد المركز «التزامه الحياد في تقديم خدماته الإنسانية من إسعاف وإنقاذ لجميع الأطراف».

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