الوطنية للنفط و دوقليار آند ماكنوتان تبحثان خطط تطوير الحقول المكتشفة

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في مدينة تونس، برئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيدي لشركة “دوقليار آند ماكنوتان” جون ولاس، بحضور كل من، عضو مجلس إدارة المؤسسة للاستكشاف والإنتاج، أبوالقاسم شنقير، ورئيس لجنة الإدارة بشركة زلاف ليبيا للنفط والغاز، خليفة عبد الصادق.

وبحسب الصفحة الرسمية للمؤسسة على موقع “فيسبوك”، فقد ناقش صنع الله وولاس التعاون لإعداد الدراسات الفنية ووضع خطط لتطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة، بهدف زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز لضمان تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى تطبيق أحدث تقنيات الاسترداد الإضافي في أحواض سرت وغدامس ومرزق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا