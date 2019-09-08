السراج يلتقي بعدد من الشباب «لصياغة رؤية مشتركة تجاه الأحداث الراهنة»

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ممثلين من الشباب «لصياغة رؤية وطنية مشتركة تجاه الأحداث الراهنة وسبل تجاوزها في إطار برنامج التشاور الوطني».

وحسب بيان نشرته حكومة الوفاق عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» مساء الأحد، قال السراج إنه «جاء ليستمع إلى رأي الشباب فيما يجري، وما يتطلعون لتحقيقه (…)»، معربا عن «حرصه على تعزيز مكانة الشباب في صناعة القرار».

ودعا السراج الشباب إلى «طرح وجهة نظرهم على اعتبار أن رؤيتهم السياسية ستكون أحد اساسيات المشروع الوطني الذي يسعى من خلال هذه اللقاءات إلى صياغته».

وأكد السراج «موقفه من الأزمة الراهنة في البلاد بالاستمرار في المواجهة العسكرية إلى أن يتم دحر العدوان»، وقال «لا تنازل عن المبادئ التي تضمن بناء دولة مدنية ديمقراطية، لا تعيد إنتاج الحكم الشمولي، أو تسمح بعسكرة الدولة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا