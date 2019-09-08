خلال لقائه بالشباب..السراج يؤكد على استمرار المواجهة العسكرية

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، اللقاء التشاوري السادس مع ممثلين لقطاع الشباب، في إطار برنامج التشاور الذي أطلقه لأجل صياغة رؤية مشتركة تجاه الأحداث الراهنة وسبل تجاوزها

السراج وفي كلمته قال إنه “جاء ليستمع لرأي الشباب فيما يجري، وما يتطلعون لتحقيقه، لأنه بحماس الشباب وحيويته وبروح المبادرة والتحدي التي يحملونها، يتجدد الحاضر ويتشكل المستقبل الزاهر للبلاد”، معربا عن حرصه على تعزيز مكانة الشباب في صناعة القرار، وأمله أن تكون مساهمتهم أساسية في التجمعات السياسية والاجتماعية والنقابية، وذلك وفقا المكتب الإعلامي لـ “السراج” على موقع “فيس بوك”

و دعا رئيس المجلس الرئاسي، الشباب، إلى طرح وجهة نظرهم ورؤيتهم السياسية، مؤكدا على موقفة من الأزمة الراهنة بالاستمرار في المواجهة العسكرية، مشددا على أنه لا تنازل عن المبادئ التي تضمن بناء دولة مدنية ديمقراطية، لا تعيد إنتاج الحكم الشمولي، أو تسمح بعسكرة الدولة، بحسب قوله.



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