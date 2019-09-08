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سلامة يلتقي السفير الأمريكي في ليبيا لبحث الأوضاع الراهنة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، والسفير الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في تونس العاصمة.

وتطرق الاجتماع الأوضاع الراهنة في ليبيا والاستحقاقات الإقليمية والدولية المتعلقة بالملف الليبي.

وكان المبعوث الأممي قد اجتمع في وقت سابق، يوم الخامس من سبتمبر، رفقة نائبه للشؤون الإنسانية يعقوب الحلو، مع وزير التخطيط في حكومة الوفاق، طاهر الجهيني، ضمن زيارة تعارفية ولمناقشة ملف التعاون بين الوزارة والأمم المتحدة في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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