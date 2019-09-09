درنة تختتم المؤتمر الأول للأمراض الجلدية والتجميل

اختتمت فعاليات المؤتمر الأول للأمراض الجلدية والتجميل في مدينة درنة، استمر لمدة يومين، برعاية وتنظيم مستشفى الوحدة التعليمي وكلية الطب فرع درنة، وإشراف وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة.

وشارك في المؤتمر أكثر من 70 طبيبة، إضافة إلى حضور نخبة من الأطباء والأستاذة في التخصصات الطبية، بمستشفى الوحدة، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.

وكرّم المؤتمر في ختام فعالياته، وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية، نوري الورفلي، ومدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة محمد الجبالي، ونائب رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور عبدالحميد التجتاش، بدروع تذكارية.

وأكد وكيل الوزارة للشؤون الفنية، خلال كلمة ألقاها، دعم الوزارة الكامل لتطوير منظومة الرعاية الصحية في ليبيا، وتحسين جودة الرعاية الصحية في عدة تخصصات طبية، منها أقسام أمراض الجلدية والتجميل بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والتنمية الإدارية والمكانية، من خلال الدورات التدريبية وتعزيز منظومة العمل المشترك.

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