مصادر عسكرية تعلن تدمير 3 غرف عمليات للوفاق بغارات جوية جنوب طرابلس

أكدت مصادر عسكرية قيام سلاح الجو التابع للجيش الوطني بتدمير ثلاث غرف عمليات تابعة لقوات حكومة الوفاق بعدد من المحاور جنوبي العاصمة طرابلس.

وذكرت المصادر أن غرف العمليات العسكرية التي دمرها سلاح الجو في كل من محاور عين زارة و الخلة و الدعوة الإسلامية.

وتشهد عدة محاور جنوب وجنوب شرق العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة تجددت منذ ساعات بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق لليوم الثالث على التوالي.

يذكر أن قوات بركان الغضب أعلنت تلقي الأوامر لكل محاور القتال للبدء في العملية العسكرية الكبرى من يوم السبت الماضي.

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