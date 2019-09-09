فريق طبي ببنغازي يجري جراحة ناجحة لطفل بعمر 3 أيام

تمكن فريق جراحي بمركز بنغازي الطبي، أمس الأحد، من إجراء جراحة لطفل حديث الولادة بعمر 3 أيام، يعاني من تشوه خلقي بعدم اكتمال الجدار الأمامي للبطن.

وبحسب المكتب الإعلامي للمركز، تكون الفريق الطبي من كل من، موسى الهجين، وهبة المنفي، وحنان العبيدي.

وعن العملية تحدث أخصائي جراحة الأطفال، الدكتور موسى الهجين، قائلا “إن حالة الطفل كانت في حاجة الى اهتمام خاص وطريقة معينة في الغيار حتي نتجنب فتح البطن في أي وقت ومحتوياتها ( الكبد والأمعاء الدقيقة وجزء من الأمعاء الغليضة) “



وتابع “واجهتنا مشكلة ضيق تجويف البطن، وهو ما سبب صعوبة في استرجاع الكبد والأمعاء الى أماكنها الطبيعية”، مؤكدا نجاح الجراحة بإغلاق البطن بطبقتين.

وأكمل “مكث الطفل يوم الجراحة على أجهزة التنفس الصناعي ثم انتقل إلى وحدة حديثي الولادة وتم إزالة التنفس الصناعي عنه، ونقوم بمراقبة الحالة حتي يتبرز الطفل وبعدها نقوم بإزالة التغذية الوريدية “

وأوضح الهجين أن علاج مثل هذه الحالات يكون بطريقتين “إذا كانت الفتحة صغيرة يحتاج تدخل جراحي، أما إذا كانت الفتحة كبيرة يحتاج إلى عمل تصبيغ للجدار لكي يصير أكثر سمكا ويصبح مثل الجلد ويكون مثل الفتق”، مشيرا إلى أنه في الحالتين ما يهم هو إغلاق جدار البطن” لافتا إلى أن حالة هذا الطفل كانت بحاجة إلى عناية طبية خاصة.

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