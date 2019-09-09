سلاح الجو يُكثّف ضرباته على مواقع تابعة للوفاق

استهدف سلاح الجو التابع للجيش الوطني، مواقع وتمركزات المجموعات المسلحة في محاور جنوب طرابلس.

وأوضحت قاعدة الوطية الجوية، في وقت سابق يوم أمس، أن مقاتلات سلاح الجو نفّذت ضربات استهدفت عدة مواقع في طرابلس، للمجموعات الموالية لحكومة الوفاق.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي في الكتيبة 111 غريان، أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني، دمّر غرفة العمليات التابعة للمجموعات المسلحة، منطقة الخلة، عبر ضربات جوية نفذها سلاح الجو الليبي.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، هروب مجموعات مسلحة “تشادية”، من مصنع الاسمنت، ومصرع 6 من مسلحي الوفاق، وتدمير سياراتهم بالكامل، وأن المنطقة تحت سيطرة الجيش بشكل كامل.

وأوضح المركز، في ساعة متأخرة ليلة أمس، أن مجموعات مسلحة تابعة للوفاق، أطلقت قذائف عشوائية، على منطقة الشريدات في مدينة ترهونة.

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