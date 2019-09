المتوسط:

كشفت ‏قناة العربية الإخبارية عن تقدم الجيش في عين زارة بطرابلس.

‏وأكدت، أن الجيش قصف مواقع قوات حكومة الوفاق في منطقتي صلاح الدين وعين زارة بطرابلس.

