مجمع تاناروت ينظم دورة فنّ الرسم للأطفال والكبار في بنغازي

نظم تجمع تاناروت للإبداع في مدينة بنغازي، دورة تعليم فنّ الرسم للأطفال والكبار، تحت إشراف الفنان جمال الشريف.

وتأتي دورة الرسم، ضمن الأنشطة الثقافية التي ينظمها تجمع تاناروت، بشكل دوري، التي كان منها، دورات لتعليم الموسيقى، ومناقشة الأفلام والكتب، في جلسات حوارية تُعقد بشكل دائم بمقر التجمع.

وشهد تجمع تاناروت، في الخامس من سبتمبر، أمسية شعرية، رفقة الفنانين وليد بن صريتي وإيهاب الوداوي، يوم الخميس الماضي.

وأحيت الأمسية الشاعرة بدرية الأشهب، وسط حضور حافل من المهتمين بالشعر والموسيقى، مصحوبة بأجواء موسيقية.

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