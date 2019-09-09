اخبار ليبيا الان

مجمع تاناروت ينظم دورة فنّ الرسم للأطفال والكبار في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم تجمع تاناروت للإبداع في مدينة بنغازي، دورة تعليم فنّ الرسم للأطفال والكبار، تحت إشراف الفنان جمال الشريف.

وتأتي دورة الرسم، ضمن الأنشطة الثقافية التي ينظمها تجمع تاناروت، بشكل دوري، التي كان منها، دورات لتعليم الموسيقى، ومناقشة الأفلام والكتب، في جلسات حوارية تُعقد بشكل دائم بمقر التجمع.

وشهد تجمع تاناروت، في الخامس من سبتمبر، أمسية شعرية، رفقة الفنانين وليد بن صريتي وإيهاب الوداوي، يوم الخميس الماضي.

وأحيت الأمسية الشاعرة بدرية الأشهب، وسط حضور حافل من المهتمين بالشعر والموسيقى، مصحوبة بأجواء موسيقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك