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سلاح الجو ينفذ ضربات ليلية..وتدمير غرفة عمليات للوفاق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت شعبة الإعلام الحربي في الكتيبة 111 غريان، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، عن تدمير غرفة عمليات اليرموك التابعة لقوات الوفاق بمنطقة الخلة جنوب طرابلس، على أثر ضربات نفذتها مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش.
 
 وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، بهروب ميليشيات “تشادية”، من مصنع الأسمنت، ومصرع 6 من قوات الوفاق، وتدمير سياراتهم بالكامل، وأن المنطقة تحت سيطرة الجيش بشكل كامل.
 
 وقالت الصفحة الرسمية لقاعدة الوطية الجوية عبر موقع التواصل “فيس بوك”، إن مقاتلات سلاح الجو الليبي بقاعدة الوطية استهدفت مواقع وتمركزات قوات الوفاق بمحور القتال بطرابلس.
 
 
 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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