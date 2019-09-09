السراج للفعاليات الشبابية: لن نتنازل عن الدولة المدنية ولا لعسكرة الدولة

عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لقاءًا تشاوريًا مع ممثلين عن قطاع الشباب، ضمن برنامج التشاور الوطني الذي أطلقه رئيس حكومة الوفاق، لصياغة رؤية وطنية مشتركة تجاه الأحداث الراهنة وسبل تجاوزها.

وأعرب السراج خلال اللقاء السادس، عن حرصه على تعزيز مكانة الشباب، في صناعة القرار، وأنه يأمل أن تكون مساهمتهم أساسية في التجمعات السياسية والاجتماعية والنقابية.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي، أنه يستمد قوته من عدالة قضيته، وأن لا تنازل عن المبادئ التي تضمن بناء دولة مدنية ديمقراطية، لا تعيد إنتاج الحكم الشمولي، أو تسمح بعسكرة الدولة.

ودعا السراج الشباب إلى طرح وجهة نظرهم، وما يشغلهم، لتحقيق المستقبل وبناء الدولة في ليبيا، لكون وجهات النظر الشبابية، أحد أساسيات المشروع الوطني، الذي يسعى من خلال هذه اللقاءات إلى صياغته.

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