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السراج للفعاليات الشبابية: لن نتنازل عن الدولة المدنية ولا لعسكرة الدولة

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لقاءًا تشاوريًا مع ممثلين عن قطاع الشباب، ضمن برنامج التشاور الوطني الذي أطلقه رئيس حكومة الوفاق، لصياغة رؤية وطنية مشتركة تجاه الأحداث الراهنة وسبل تجاوزها.

وأعرب السراج خلال اللقاء السادس، عن حرصه على تعزيز مكانة الشباب، في صناعة القرار، وأنه يأمل أن تكون مساهمتهم أساسية في التجمعات السياسية والاجتماعية والنقابية.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي، أنه يستمد قوته من عدالة قضيته، وأن لا تنازل عن المبادئ التي تضمن بناء دولة مدنية ديمقراطية، لا تعيد إنتاج الحكم الشمولي، أو تسمح بعسكرة الدولة.

ودعا السراج الشباب إلى طرح وجهة نظرهم، وما يشغلهم، لتحقيق المستقبل وبناء الدولة في ليبيا، لكون وجهات النظر الشبابية، أحد أساسيات المشروع الوطني، الذي يسعى من خلال هذه اللقاءات إلى صياغته.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • مدنية مؤخرتك يا فاسد. جايب كمشة صياع فروخ شوارع و مخانب و خريجين سجون تبي تحارب بيهم حيش وطني يا سفيه يا مجهول الاصل. ؟؟ انت لا متع مدنيه و لا متع جيش انت تاجر فاشل و خسيس. و عسكرة ليبيا لابد منها حتي نحافظ علي هويتنا و حدودنا يا خائن يا خانب.

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