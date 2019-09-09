مصادر عسكرية تكشف أبرز المستجدات الميدانية في معارك طرابلس

كشفت مصادر عسكرية، بغرفة عمليات أجدابيا، إصابة قرابة 57 من مسلحي المجموعات المسلحة التابعة للوفاق، خلال هجومهم على وحدات الجيش في جنوب طرابلس، انتهى بالفشل الكبير، وأدّى إلى خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وبلغ عدد قتلى الوفاق في الهجوم إلى 65 قتيلا، بينهم إرهابيين من تنظيم القاعدة، في هجومهم الذي تعاملت معه وحدات الجيش باحترافية قتالية، اربكت صفوف الوفاق، بعد فترة من الهدوء النسبي في المحاور.

وأعلن لواء الصمود الذي يقوده المطلوب دوليًا، صلاح بادي، مقتل أحد قادته الميدانيين “عبدالعاطي إبراهيم عمر” الذي كان يقود كتيبة “شهداء البحاري المقاتلة”، يوم السابع من سبتمبر، في الهجوم الفاشل الذي نفدته مجموعات مسلحة موالية لحكومة الوفاق.

ودمّر الجيش الوطني عددا من الآليات المسلحة، بعد الاشتباكات المسلحة، مع المجموعات المسلحة، أدّت إلى مقتل 10 مسلحين في صفوف الوفاق، يوم أمس الأحد.

واستهدف سلاح الجو، معسكر التكبالي، ونتج عنه تدمير مدفع مجرور من عيار 155 ودبابة طراز T55، إضافة إلى ضربات جوية أخرى، أسفرت عن تدمير مخزن ذخيرة بمنطقة الكريمية.

وأوضحت المصادر العسكرية، أن الجيش أسقط طائرة مسيرة تركية، بالقرب من مدينة ترهونة، في عمليات وحدات الجيش بالقرب من مصنع الاسمنت بمنطقة سوق الخميس.

وأشارت المصادر، أن معارك اليومين الماضيين، نجح الجيش خلال عملياته العسكرية، في إلقاء القبض على أحد العناصر التشادية.

وأضافت مصادر طبية في مدينة الزاوية، أن مستشفى الزاوية التعليمي، استقبل عددا من القتلى والجرحى تابعين للوفاق، يوم أمس الأحد.

وأشارت المصادر ، إن القيادي في تنظيم القاعدة “سالم الزياني”، كان من بين قتلى الاشتباكات التي شهدها محور عين زارة، يوم السبت الماضي.

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