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طلبة ليبيين يتحصلون على منحة تشيفنينغ البريطانية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت السفارة البريطانية في ليبيا، عن نتائج الطُّلاب الليبيين المتقدمين لمنحة تشيفنينغ لعام 2019، إلى الممكلة المتحدة، لمواصلة التعليم في الجامعات الإنجليزية، وبلغ عددهم ثلاثة طلاب.

وطالبت السفارة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، الطلاب الليبيين، بتقديم طلباتهم يوم 5 نوفمبر القادم، وأوضحت للطلبة، أن هناك أكثر من  12،000 ألف تخصص، يُمكن للطلاب اختيار ما يناسب تطلعاتهم الدراسية، والتحصل على منحة تشيفنينغ.

وأشارت السفارة البريطانية، أن الطلبة الذين سيتم اختيارهم، سيتم إجراء المقابلات الشخصية معهم، لمعرفة تخصصاتهم ولتسهيل عملية دراستهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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