استئناف الإنتاج في أحد أبار حقل أبوالطفل

أعلن حقل أبوالطفل، إستكمال الأبار تجهيز البئر (A1) وإعادته للإنتاج بعد توقف دام لعدة سنوات.

ويقدر إنتاج البئر بنحو 2800 برميل/ يومياً، و 15 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وفق الصفحة الرسمية للحقل بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونجح مهندسو الحقل في صيانة البئر بالتعاون مع مهندسي و فني الشركة الوطنية للحفر وصيانة الأبار.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط،العام الماضي أن شركة مليتة للنفط والغاز، تمكنت من رفع إنتاجها من حقل أبوالطفل النفطي وحقق «مكاسب كبيرة مؤخرًا، مع إنهاء إجراء اختبارات التشغيل لتوربينة الغاز الشمسية TC5 بتاريخ 13 أكتوبر 2018.

يشار إلى إن إنتاج حقل أبوالطفل يبلغ نحو 80 ألف برميل يوميا، وفق تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط.

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