«سلامة» يلتقي السفير الأمريكي لدى ليبيا في تونس

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، يوم الأحد، في تونس، مساعد الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، والسفير الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وتطرق اللقاء لمناقشة الأوضاع الراهنة والاستحقاقات الإقليمية والدولية الآنية المتعلقة بليبيا.

الجدير بالذكر أن غسان سلامة كان قد دعا في إحاطته أمام مجلس الأمن، الأربعاء الماضي، للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا؛ إلى توسيع صلاحيات البعثة الأممية في ليبيا وحشد المزيد من الجهد الدولي لوقف القتال وحث أطراف الأزمة على استئناف الحوار والعودة للعملية السياسية، مشيرا للقصف الجوي الذي استهدف مطار معيتيقة، وأنه جرى تفادي كارثة كانت على وشك الوقوع عندما نجت طائرة بأعجوبة مليئة بالحجاج العائدين من القصف بسلسلة من القذائف أطلقت على المطار.

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