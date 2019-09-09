رئيس مؤسّسة الموارد المائيّة يعطي شارة البدء في ضخّ أوّل بئر لمياه الشّرب في خولان

خولان 09 سبتمبر 2019 (وال) – قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الليبية المؤقتة المهندس عوض الدرسي، بإعطاء إشارة البدء في الضخ التجريبي لأول بئر مياه للشرب في منطقة خولان.

هذا وحضر الحدث مدير إدارة التشغيل والصيانة الجبل الأخضر المهندس فتحي العريضة، ورئيس الهيئة العامة للمياه الجبل الأخضر المهندس بوبكر الحداد، ومدير مكتب خدمات القبة المهندس عبدالمجيد بوخريص والأستاذ عبدالحميد العبد مدير مكتب خدمات شحات إلى جانب رئيس المجلس التسييري لبلدية الابرق الأستاذ إبراهيم إمخاطر ومدير مكتب العقود بالمؤسسة المهندس إسماعيل إبراهيم و جمع غفير من القيادات الشعبية و التنفيذية في المنطقة

يذكر أن الضخ التجريبي للبئر الاختباري الإنتاجي المحفور تم من قبل المؤسسة الوطنية للموارد المائية بمنطقة خولان التابعة لبلدية الأبرق بعمق يزيد عن 650 متر؛ وذلك بعد عجز الحكومات السابقة في توفير المياه لهذه المنطقة والتي يعاني سكانها من أزمة حادة في التزود بالمياه منذ أكثر من خمسين عاماً.

يشار إلى أن هذا يعد من ضمن الخدمات التي تقدمها الحكومة الليبية المؤقتة، لكافة المناطق والبلديات التابعة لها. (وال – خولان) ب ع / هــ ع

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