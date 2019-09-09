“الطب الميداني” يدين استهداف المسعفين

أدان مركز الطب الميداني والدعم في بيان له الضربة الجوية التي استهدفت سيارة إسعاف في منطقة عين زارة والتي أسفرت عن إصابة 3 مسعفين وسائق إسعاف.

وأضاف المركز في بيانه أن هذا الاستهداف يعد انتهاكا مروعا وصارخا للقواعد الأساسية للحرب يمكن أن يعرض عمليات المستشفيات الميدانية وفرق الإسعاف للخطر ويردع العاملين الصحيين المتفانين في أداء واجباتهم المنقذة للحياة منوها إلى أنه يلتزم الحياد في تقديم خدماته الإنسانية من إسعاف لجميع الأطراف.

وقد أعلن مركز الطب الميداني والدعم في طرابلس أمس الأحد إصابة 3 أشخاص (مسعفين وسائق)، جراء استهداف سيارة إسعاف تتبع المركز بمنطقة عين زارة إحدى ضواحي مدينة طرابلس.

وقال مركز الطب الميداني في بيان نشره الأحد، إن استهداف سيارة الإسعاف جاء أتناء تأدية الفريق مهامه الإنسانية، السبت، فيما نشر المركز صورا تظهر حجم الدمار الذي لحق بالسيارة.

وفي 17 يوليو تعرّض طاقم لتابع لمركز الطب الميداني إلى حادث سير بمنطقة عين زارة أثناء تأديته عمليات الإنقاذ الإنساني للعالقين في مناطق الاشتباكات المسلحة.

وأوضح المركز في ذلك الوقت أن الحادث أدّى إلى إصابة أحد الأطباء ومسعف وسائق سيارة الإسعاف، إصابات بليغة، بعد أن تضرّرت السيارة بشكل كبير.

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