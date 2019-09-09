توريد تجهيزات جديدة لمركز طبرق الطبي

قامت شركة الازدهار للنظافة والتعهدات التموينية بمدينة طبرق بتزويد مركز طبرق الطبي بمعدات وآلات حديثة لأعمال النظافة.

وتأتي هذه الإمدادات ضمن ما يشهده مركز طبرق الطبي في الآونة الأخيرة من تسارع ملحوظ على مستوى الخدمات الصحية والطبية.

وتعد المعدات والآلات التي تم تزويد المركز بها ذات كفاءة وجودة عاليتين وتستخدم للنظافة الداخلية والخارجية للمركز، للرفع من معدلات التشغيل وتطوير الخدمات بالمركز وسلامة المرضى والعاملين على حد سواء.

وقد وصلت في وقت سابق إلى مركز طبرق الطبي الشحنة الثانية على التوالي من التجهيزات الخاصة بالمرضى وهي أسرّة ومراتب وبعض الأجهزة الطبية كأجهزة التصوير.

وأشار مدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي إلى وضع خطة لتطوير وتحسين الخدمات الطبية للعام الجاري مبينا البدء بتركيب الأسرّة والمعدات وتوزيعها على مختلف الأقسام الطبية بالمركز.

هذا وتواصل وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة توفير كافة احتياجات المراكز الطبية والمستشفيات الواقعة في إطار سلطة الحكومة المؤقتة، فضلا عن مساعٍ أخرى تبذلها لتحقيق مبدأ توطين العلاج في داخل ليبيا عوضا عن إرسال المرضى إلى الخارج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية