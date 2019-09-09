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تجدد الاشتباكات في محاور القتال وسقوط قتلى في صفوف المليشيات

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تجددت الاشتباكات في عدد من محاور القتال جنوب وجنوب شرقي العاصمة، كما استهدف سلاح الجو مواقع المليشيات في الكريمية، وجنوب العاصمة، نتج عنها إصابة عدد كبير من أفراد المليشيات، بحسب المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة.

كما أفاد المركز بهروب مليشيات المرتزقة التشاديين من مصنع الأسمنت، بعد أن لقي ستة منهم مصرعهم في المواجهات مع القوات المسلحة، إلى جانب تدمير سيارتهم، مؤكدا أن كامل المنطقة تحت السيطرة.

معلنا عن قصف عشوائي من مليشيات مصراتة على محور عبانات عبورة، وسقوط شظايا على منازل المواطنين بمنطقة الشريدات في ترهونة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • وين ياقنونو المعركة الكبرى لدحر قوات حفتر ياازعر لا ارى اى تيس من المليشيات تقدم شبر واحد بل على الجيش هو من يسحق ويدحر المليشيات لهذا اهدى اغنية جديدة لقنونو السحق الدحر اتفوا ادى قنونو لابوه ياعينى قنونو بيعيط ان كان عطشان شربوه المر وغطوه بامبرز لانه عملها على نفسه اتفوا اتفوا

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