العناصر الطبية بصرمان تطالب بصرف مرتباتها

نظمت العناصر الطبية المساعدة بمستشفى صرمان العام وقفة احتجاجية للمطالبة بمرتباتهم التي توقف بعضها لسنوات.

وناشد الأطباء المساعدون والممرضون الذين يبلغ عددهم 70 ممرضاً وممرضاَ وزارة العمل والتأهيل ووزارة المالية ووزارة الصحة بالنظر في قضاياهم واعتماد الملاك الوظيفي وإتمام إجراءاتهم الوظيفية حتى لا يتوقف المستشفى عن العمل.

وتطالب العناصر الطبية بصرف مرتباتهم المتوقفة في حين وجه وكيل عام وزارة الصحة في حكومة الوفاق محمد عيسى، في وقت سابق بسرعة احتساب الزيادة المالية المقررة للعناصر الطبية والطبية المساعدة تمهيدًا لمناقشتها مع لجنة الميزانية بوزارة المالية.

ووفق ما نشرت “صحة الوفاق” بصفحتها في “فيسبوك”، فقد شدد الوكيل العام في كتاب رسمي وجهه إلى مديري المستشفيات العامة والمراكز التخصصية والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الصحة، على أهمية الالتزام بالتعليمات ووضعها محل التنفيذ والالتزام بالدقة في إرسال البيانات.

وطالب بسرعة موافاة الوزارة بنسخة من التقرير المالي حول الزيادة المقررة وبشكل مفصل على أن يدرج ضمن التقرير جميع البيانات المتعلقة بالعناصر الطبية والطبية المساعدة، بحيث يتضمن التقرير القيمة الإجمالية السابقة (عام 2019)، والقيمة الحالية بالزيادة المعتمدة ضمن قرار المجلس الرئاسي رقم (885) لسنة 2019.

يشار إلى أن الوكيل العام كشف يوم 12 أغسطس المنصرم قيام الوزارة بإجراءات فورية لتحسين مستوى العناصر الطبية والطبية المساعدة ووضع حل لمشاكلهم المالية.

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