افتتاح أول بئر مياه في خولان

افتتح أول بئر مياه للشرب في منطقة خولان (بلدية الأبرق)، اليوم الإثنين، بعدما أعطى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة المؤقتة المهندس عوض الدرسي، إشارة البدء في الضخ التجريبي منها.

ويصل عمق البئر إلى أكثر من 650 مترا، ونفته المؤسسة، بعدما فشلت محاولات حكومية سابقة في توفير المياه إلى هذه المنطقة، التي يعاني سكانها من أزمة حادة في التزود بالمياه منذ أكثر من خمسين عاماً، حسب وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

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وتعاني مدن كثيرة من شح المياه، منها سرت، التي تشهد حملات لمواجهة التعديات على خط المنظومة الفرعية للنهر الصناعي، المغذي للمدينة.

كما أعلنت طبرق النفير بسبب مشكلة نقص المياه، فيما عقدت مؤسسة الموارد المائية اجتماعا لبحث «التدخل العاجل» لحل المشكلة، وذلك عبر تنفيذ عدة مشروعات للمياه.

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